Александр Лукашенко сообщил о духовной близости Белоруссии и России во время переговоров с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
По его словам, в налаживании отношений между республикой и российским регионом лежит не только меркантильный интерес.
Вы наши добрые соседи, поэтому мы всегда рады видеть вас здесь.
Александр Лукашенко
По его словам, у людей по разные стороны российско-белорусской границы есть духовные отношения и близость. Это, считает Лукашенко, позволяет развивать экономику.
Ранее Пушков поддержал Макрона в споре с Лукашенко об отставке.
Видео: Youtube/АТН: новости Беларуси и мира
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