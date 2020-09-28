По его словам, у людей по разные стороны российско-белорусской границы есть духовные отношения.

Александр Лукашенко сообщил о духовной близости Белоруссии и России во время переговоров с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

По его словам, в налаживании отношений между республикой и российским регионом лежит не только меркантильный интерес.

Вы наши добрые соседи, поэтому мы всегда рады видеть вас здесь. Александр Лукашенко

По его словам, у людей по разные стороны российско-белорусской границы есть духовные отношения и близость. Это, считает Лукашенко, позволяет развивать экономику.

Ранее Пушков поддержал Макрона в споре с Лукашенко об отставке.

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