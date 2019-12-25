Пушков поддержал Макрона в споре с Лукашенко об отставке

Он подчеркнул, что на многовекторности можно поставить крест.

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков поддержал президента Франции Эммануэля Макрона в споре с Александром Лукашенко об отставке. Об этом сенатор написал в своём телеграм-канале.

Он прокомментировал разницу между протестами в Париже и Минске, подчеркнув, что акции "жёлтых жилетов" не угрожали президентству Макрона. В Белоруссии же ситуация складывается по-другому.

Также Пушков отметил, что надежды белорусских властей на продолжение многовекторной внешней политики выглядят странно.

В условиях, когда с Запада в адрес Лукашенко звучит лишь одно: "Нет, нет и нет". Алексей Пушков, член Совета Федерации РФ

Он подчеркнул, что на многовекторности можно поставить крест после того, как Лукашенко назвал Макрона "незрелым политиком".

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