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Пушков поддержал Макрона в споре с Лукашенко об отставке
Сегодня, 11:00
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matveyvn

Пушков поддержал Макрона в споре с Лукашенко об отставке

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Он подчеркнул, что на многовекторности можно поставить крест.

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков поддержал президента Франции Эммануэля Макрона в споре с Александром Лукашенко об отставке. Об этом сенатор написал в своём телеграм-канале.

Он прокомментировал разницу между протестами в Париже и Минске, подчеркнув, что акции "жёлтых жилетов" не угрожали президентству Макрона. В Белоруссии же ситуация складывается по-другому.

Также Пушков отметил, что надежды белорусских властей на продолжение многовекторной внешней политики выглядят странно.

В условиях, когда с Запада в адрес Лукашенко звучит лишь одно: "Нет, нет и нет". 

Алексей Пушков, член Совета Федерации РФ

Он подчеркнул, что на многовекторности можно поставить крест после того, как Лукашенко назвал Макрона "незрелым политиком".

Ранее были раскрыты доходы Соловьева, Шейнина и других телеведущих.

Фото: pixabay.com

Теги: лукашенко, макрон, протесты в белоруссии, пушков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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