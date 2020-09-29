Президент Белоруссии выступил против искажения исторической памяти.

Александр Лукашенко вспомнил святое для белорусов и русских событие. Об этом заявили журналисты агентства БЕЛТА со ссылкой на выступление политика. Глава республики заявил, что Минск трепетно относится к памяти Великой Отечественной войны.

По праву гордимся тем, что белорусы и россияне вместе с другими народами СССР внесли решающий вклад в Победу над фашизмом. Поэтому мы сегодня вспоминаем святое для всех нас событие — 75-летие Победы в ВОВ Александр Лукашенко, белорусский политик

Президент напомнил о потерях, которые понес народ во время войны. В связи с этим Лукашенко прокомментировал попытки фальсификации истории. Он считает, что это становится угрозой для стабильности общества и несет национальные, социальные и конфессиональные расколы.

Мы не можем спокойно наблюдать за попытками отдельных стран переписать историю, умаляя подвиг советского народа, ставя под сомнение решающий вклад Советского Союза в Победу над фашистской Германией и ее союзниками Александр Лукашенко, белорусский политик

Лукашенко сообщил о духовной близости Белоруссии и России.

Видео: YouTube / Совет Федерации