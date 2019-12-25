  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку
Сегодня, 9:51
66
matveyvn

Лукашенко ответил на призыв Макрона уйти в отставку

0 0

Макрон поддержал протестующих и назвал их мужественными людьми.

Александр Лукашенко ответил на призыв президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку. Он посоветовал ему не вмешиваться в дела Белоруссии и заниматься делами своей республики.

Макрон назвал ситуацию в Белоруссии кризисом власти и призвал Лукашенко добровольно уйти в отставку. По оценке французского президента, белорусские власти не могут понять "логику демократии".

Макрон поддержал протестующих и назвал их мужественными людьми.

Лукашенко же ответил французскому президенту, что тому следовало уйти в отставку, когда два года назад начались протесты "жёлтых жилетов", а после них — акции Black Lives Matter и протесты мусульман. По его словам, Минск может стать площадкой для мирной передачи власти французской оппозиции.

Ранее у отделения посольства Белоруссии в Петербурге состоялась очередная акция солидарности с протестующими.

Фото: pixabay.com

Теги: лукашенко, макрон, протетсты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии