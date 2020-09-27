У отделения посольства Белоруссии в Петербурге состоялась очередная акция солидарности с протестующими

Обошлось без задержаний.

У отделения посольства Белоруссии в Петербурге, расположенном на улице Бонч-Бруевича, днем 27 сентября началась очередная акция солидарности с гражданами республики.

Как передает корреспондент Piter.tv, у дверей дипмиссии собралось более 50 человек. Участники возложили цветы к портретам у посольства, пели народные песни. В течение нескольких часов представители белорусского землячества раздавали блины с разными начинками и наливали чай всем пришедшим.

Обошлось без задержаний.

Часть граждан Белоруссии недовольна итогами президентских выборов, на которых с объявленными почти 80% голосов победил действующий президент Александр Лукашенко. На улицах городов республики проходят протестные акции, встречая противодействие со стороны местных правоохранительных органов.

Ранее мы сообщали о том, что активисты собрались у "Галереи" на "Немитинг" против Беглова. Подобные акции собираются проводить ежемесячно.

Фото, видео: Piter.tv