Активисты собрались у "Галереи" на "Немитинг" против Беглова

Подобные акции собираются проводить ежемесячно.

Днем в воскресенье, 27 сентября, на площади у торгово-развлекательного комплекса "Галерея" собрались десятки активистов и журналистов. Поводом стала объявленная в Сети акция "Стоп Беглов". В числе пришедших – основатель движения "Красивый Петербург" Красимир Врански и ряд других публичных городских активистов.

Как выяснилось, они подавали заявку на проведение публичного митинга в этот день. В Смольном отказали в согласовании из-за "коронавирусных ограничений". Организаторы назвали новую акцию "немитинг". В ходе таких мероприятий активисты намерены на камеру высказываться о работе губернатора города Александра Беглова.

Как сообщил портал "Закс.ру", член Либертарианской партии Алексей Николаев объявил, что такие акции, в ходе которых активисты будут высказываться об актуальных проблемах Петербурга, будут проводиться ежемесячно.

Ранее мы показали, как у отделения посольства Белоруссии в Петербурге началась акция солидарности с протестующими в республике. Она состоялась 19 сентября.

Фото, видео: Piter.tv