В Минске напомнили, что Джо Байден приостановил вывод американских войск из ФРГ.

Александр Лукашенко заявил об обсуждении в США "мифической угрозы с востока". Об этом политик сообщил на открытии Всебелорусского народного собрания. Спикер выразил недовольство постановлением Джо Байдена приостановить вывод войск с территории Германии. По мнению эксперта, "угроза с востока" обсуждается Америкой в открытую, а Минск является целью под номером один. Следом за ним будет Москва.

Приостановлен вывод войск США из Европы. Новый президент США пришел, отменил десятки старых указов старого президента, в том числе, и этот: приостановлен вывод американских войск из Германии и со всей Европы. Это демократы пришли к власти Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Белорусский лидер напомнил о прекращении действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также "крайне туманных" перспективах Договора по открытому небу. Лукашенко не исключил, что когда к власти в Вашингтоне придет новый глава, то он отменит те решения, которые на посту сделает его предшественник Джо Байден.

Минск готов предоставить площадку для переговоров по вопросам безопасности.