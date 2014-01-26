Минск также планирует развивать связи с Китаем и ЕС.

Александр Лукашенко заявил, что стратегическим партнером и союзником Белоруссии была и будет Россия. Об этом политик сообщил на торжественном открытии Всебелорусского народного собрания. Он оценил поддержку Москвы в экономическом плане. При этом спикер также рассчитывает на сотрудничество и развитие отношения с Китаем и Евросоюзом.

При этом основным экономическим партнером и стратегическим союзником была и будет наша Россия Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик напомнил, что от единства Минска и Москвы зависит стабильное будущее и мирная обстановка в регионе.

Лукашенко: не следует ждать от съезда ВНС решения глобальных проблем.

Видео: Youtube/CTVBY