Лукашенко: не следует ждать от съезда ВНС решения глобальных проблем

Александр Лукашенко обозначил задачи Всебелорусского народного собрания.

Александр Лукашенко заявил, что не следует ждать от съезда Всебелорусского народного собрания решения глобальных проблем. Об этом политик заявил на торжественной церемонии открытия.

Не надо ждать от нашего съезда решения глобальных проблем, мы эти глобальные проблемы обозначаем. Мы говорим о том, как будем развиваться в предстоящее как минимум пятилетие. Но, может, удастся заглянуть и за горизонт. Поэтому, по народному говоря, расслабьтесь Александр Лукашенко, глава Белоруссии

Белорусский политик предложил коллегам на ВНС поговорить об экономических перспективах и развитии республики, а также о перераспределении властных полномочий. Он также видит необходимость в обсуждении реалий геополитической обстановки. По словам Лукашенко, Минск обязан сохранить и обеспечить преемственность поколений.

Лукашенко поднял вопрос о полном возмещении ущерба участниками протестов.