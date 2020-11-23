Он подчеркнул, что проверка была пройдена "достойно".

Александр Лукашенко заявил, что прошедший год стал проверкой для пограничников.

Прошлый год для всех нас был проверкой, особенно для людей в погонах, в том числе и для наших пограничных войск. Александр Лукашенко

Он подчеркнул, что проверка была пройдена "достойно". По словам Лукашенко, пограничные войска сработали намного лучше других силовых ведомств.

Лукашенко заявил, что пограничники успешно проявили себя в борьбе с наркотрафиком, контрабандой и незаконной миграцией.

Ранее Лукашенко заявил, что готов защищать Белоруссию "на танке, БМП, с автоматом в руках".

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