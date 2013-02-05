Лукашенко поднял вопрос о полном возмещении ущерба участниками протестов

Он заявил, что Минск следует сделать образцово идеальным.

Александр Лукашенко поднял вопрос о полном возмещении ущерба городскому хозяйству Минска участниками протестов в 2020 году. Заявление он сделал во время встречи с председателем Минского городского исполнительного комитета Владимиром Кухаревым.

Вот хождение этих "протестунов", ломали, крошили... Компенсировали ли они городу то, что сломали? Александр Лукашенко

Он заявил, что Минск следует сделать образцово идеальным. Лукашенко считает, что Минск — это цивилизованный город в центре Европы, приезжая в который, многие взрослые люди "ахают".

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Видео: YT / Информационное агентство БелТА