Белоруссия направила в Польшу документы на экстрадицию основателей Nexta

Вавуло уточнил, что существует международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции.

Следственный комитет (СК) Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию двух основателей Telegram-канала Nexta. В республике он признан экстремистским. Об этом сообщил начальник международно-правового отдела СК республики Михаил Вавуло.

Аудитория Telegram-каналов Nexta и Nexta Live составляет два миллиона подписчиков. Когда в Белоруссии проходили незаконные акции, авторы призывали людей выходить на улицы. В конце октября 2020 года суд Центрального района Минска признал Nexta экстремистским материалом. Редакция Telegram-канала расположена в Польше. В адрес Путило и Протасевича выдвинуты обвинения по уголовным статьям "Организация массовых беспорядков" и "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Также они внесены в список лиц, причастных к террористической деятельности.

Напомним, что после президентских выборов в Белоруссии начались несанкционированные акции. Победа Александра Лукашенко спровоцировала беспорядки в городах республики.

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