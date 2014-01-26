Александр Лукашенко предложил подумать о корректировке конституции Белоруссии. Заявление он сделал во время выступления на Всебелорусском народном собрании.
Мы должны пристально рассмотреть вопросы общественного развития, роли граждан в политической жизни страны.
Александр Лукашенко
По его словам, сейчас необходимо проанализировать геополитическую ситуацию, в которой находится республика, а также оценить — как в будущем будут развивать политические и экономические отношения Белоруссии с другими странами.
Ранее Лукашенко поднял вопрос о полном возмещении ущерба участниками протестов.
Видео: Youtube/CTVBY
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