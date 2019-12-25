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Минск готов предоставить площадку для переговоров по вопросам безопасности
Сегодня, 12:40
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lesjasap

Минск готов предоставить площадку для переговоров по вопросам безопасности

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Александр Лукашенко вступил с докладом на ВНС.

Александр Лукашенко заявил о том, что Минск готов предоставить площадку для переговоров по вопросам безопасности как в глобальной сфере, так и в региональной. Об этом политик сообщил на торжественной церемонии открытия Всебелорусского народного собрания. Он подтвердил положение Минска в качестве "донора стабильности". 

Несмотря ни на что, Европа остается нашим общим домом: никуда от этого не денешься, мы - центр Европы. А Республика Беларусь - стабильным, надежным партнером в сфере региональной безопасности, готовым активно участвовать в миротворческих стратегических инициативах

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Белорусский лидер считает, что в Минске партнеры могут обсуждать, в частности, вопросы контроля над вооружениями.

Лукашенко заявил, что стратегическим партнером и союзником Белоруссии была и будет Россия.

Теги: александр лукашенко, белоруссия, внс, всебелорусское народное собрание
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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Ouledbenitto Mohammed
Сегодня 12:49

Глава государства отметил, что уже шестой раз в суверенной истории страны правительство обратилось напрямую к народу для обсуждения и принятия консолидированных решений по дальнейшему развитию страны и общества.

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