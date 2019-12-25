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Лукашенко заявил о поднятом над Гродно польском флаге
Сегодня, 13:52
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lesjasap

Лукашенко заявил о поднятом над Гродно польском флаге

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Белорусский политик провел заседание Совета Безопасности.

Александр Лукашенко заявил о поднятом над Гродно польском флаге. Во время заседания в Совете Безопасности Белоруссии политик заявил, что протестующие подняли над городом иностранный флаг. По словам президента страны, такое поведение недопустимо и оно будет пресекаться кардинальным образом.

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Политик отметил, что готов дать серьезный отпор "тем, кто за рубежом шашки точит".

Лавров заявил, что выборы президента Белоруссии не были идеальными.

Теги: александр лукашенко, гродно, польша, флаг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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