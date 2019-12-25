Белорусский политик провел заседание Совета Безопасности.

Александр Лукашенко заявил о поднятом над Гродно польском флаге. Во время заседания в Совете Безопасности Белоруссии политик заявил, что протестующие подняли над городом иностранный флаг. По словам президента страны, такое поведение недопустимо и оно будет пресекаться кардинальным образом.

Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Белоруссию Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик отметил, что готов дать серьезный отпор "тем, кто за рубежом шашки точит".

Лавров заявил, что выборы президента Белоруссии не были идеальными.