Об этом белорусский политик рассказал на совещании Совбеза.

Александр Лукашенко заявил, что западные страны спонсируют уличные акции. Об этом белорусский политик рассказал на заседании Совета безопасности республики. Он добавил, что чиновники сконцентрируются на данной проблеме.

Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко признался в том, что правительство не способно отследить все денежные средства, которые направляются на поддержку митингующих. Политик отметил, что большая часть финансирования поступает за счет наличных средств.

Котировки облигаций республики Беларусь на Мосбирже рекордно обвалились.

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