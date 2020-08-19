Александр Лукашенко назвал оппозицию "черной сотней". Об этом сообщили журналисты из местного издания БЕЛТА со ссылкой на выступления политика на заседании Совета Безопасности. По словам главы республики, протестующие создают альтернативные и параллельные органы управления ради захвата власти, что карается законом.
Создана так называемая черная сотня. Там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
По словам Александра Лукашенко, власть в Белоруссии не зашаталась,потому что она знает, на кого может опереться.
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