Об этом политик заявил на совещании Совета Безопасности Белоруссии.

Александр Лукашенко назвал оппозицию "черной сотней". Об этом сообщили журналисты из местного издания БЕЛТА со ссылкой на выступления политика на заседании Совета Безопасности. По словам главы республики, протестующие создают альтернативные и параллельные органы управления ради захвата власти, что карается законом.

Создана так называемая черная сотня. Там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По словам Александра Лукашенко, власть в Белоруссии не зашаталась,потому что она знает, на кого может опереться.

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