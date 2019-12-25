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Белорусская оппозиция не намерена разрывать международных связей с Россией
Сегодня, 10:53
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matveyvn

Белорусская оппозиция не намерена разрывать международных связей с Россией

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Все нынешние договорённости Белоруссии с другими странами должны соблюдаться.

Белорусская оппозиция не намерена разрывать международных связей с Россией. Об этом во время пресс-конференции рассказала член координационного совета оппозиции республики Мария Колесникова, пишет "Интерфакс".

По её словам, все нынешние договорённости Белоруссии с другими странами должны соблюдаться.

Мы конструктивно настроены ко всем внешним партнерам Республики Беларусь.

Мария Колесникова, член координационного совета оппозиции Белоруссии

При этом Александр Лукашенко уверяет, что цель оппозиционного совета — вывести республику из Союзного государства, ликвидировать военные базы и разорвать договор ОДКБ.

В совете считают позицию Лукашенко домыслами и заявляют, что они не соответствует действительности.

Ранее Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии.

Теги: белоруссия, мария колесникова, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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