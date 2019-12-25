Поводом для такого мнения стали вчерашние слова Лукашенко.

Белорусская оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением. Такое мнение высказала соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова в интервью РБК.

Она считает, что Александр Лукашенко получает недостоверную информацию о происходящем в стране, так как его обманывает его собсвтенное окружение.

По-моему, это очень много говорит о том, как к нему относятся его же люди, его чиновники. Мария Колесникова, член координационного совета оппозиции Белоруссии

К такой теории Колесникову привели вчерашние слова Лукашенко о том, что белорусская оппозиция якобы хочет порвать все отношения с Россией и ограничить использование русского языка. Колесникова подчеркнула, что у совета есть одна цель — мирный транзит власти. Политических целей и программы у него нет.

Ранее Колесникова заявила, что белорусская оппозиция не намерена разрывать международных связей с Россией.