  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Белорусская оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением
Сегодня, 11:34
45
matveyvn

Белорусская оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением

0 0

Поводом для такого мнения стали вчерашние слова Лукашенко.

Белорусская оппозиция заявила об обмане Лукашенко его окружением. Такое мнение высказала соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова в интервью РБК.

Она считает, что Александр Лукашенко получает недостоверную информацию о происходящем в стране, так как его обманывает его собсвтенное окружение.

По-моему, это очень много говорит о том, как к нему относятся его же люди, его чиновники.

Мария Колесникова, член координационного совета оппозиции Белоруссии

К такой теории Колесникову привели вчерашние слова Лукашенко о том, что белорусская оппозиция якобы хочет порвать все отношения с Россией и ограничить использование русского языка. Колесникова подчеркнула, что у совета есть одна цель — мирный транзит власти. Политических целей и программы у него нет.

Ранее Колесникова заявила, что белорусская оппозиция не намерена разрывать международных связей с Россией.

Теги: лукашенко, мария колесникова, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии