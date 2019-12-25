Накануне не получилось разместить новые облигации на Белорусской Валютно-фондовой бирже.

Котировки облигаций республики Беларусь на Мосбирже рекордно обвалились. Об этом сообщает телеграм-канал "Экономика Беларуси".

Сообщается, что профессиональные инвесторы потеряли уверенность в перспективе полного расчета страны по обязательствам. Отметим, что накануне не получилось разместить новые облигации на Белорусской Валютно-фондовой бирже.

Это говорит о необходимости включения печатного станка в ближайшее время. Что несомненно приведет к девальвации. цитата из сообщения "Экономики Беларуси"

Ранее Польша назвала развертывание армии на западе Белоруссии игрой Лукашенко.