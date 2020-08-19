Польша назвала развертывание армии на западе Белоруссии игрой Лукашенко

В МИД прокомментировали необходимость полной боевой готовности для Белоруссии.

Польша назвала развертывание армии на западе Белоруссии игрой Александра Лукашенко. Об этом в эфире местного радио рассказал заместитель министра иностранных дел Марчин Пшидач. Он отметил, что такие действия можно назвать "внутренней психологической игрой белорусских властей". Такое поведение должно вызвать у местного населения страх и побудить к сплочению перед врагом. По словам чиновника, на самом деле никакой внешней угрозы не существует.

Это не первое заявление президента Лукашенко такого типа. Мы, конечно, внимательно анализируем и отслеживаем все движения. Но я хочу успокоить: никакой угрозы для польской безопасности нет Марчин Пшидач, замглавы МИД Польши

Напомним, что ранее власти Белоруссии заявили о том, что на западных границах страны военнослужащие приведены в полную боевую готовность. Там развернуты подразделения армии.

В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией.

Видео: YouTube / Информационное агентство БелТА