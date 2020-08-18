  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:47
141
lesjasap
Код вставки плеера

Польша призвала Евросоюз стать для Белоруссии альтернативой России

0 0

Замминистра МИД Польши прокомментировал реакцию ЕС на ситуацию в Белоруссии.

Польша призвала Евросоюз стать для Белоруссии альтернативой по сотрудничеству с Россией. Об этом сообщили местные журналисты из Polska Agencja Prasowa со ссылкой на выступление министра иностранных дел Павла Яблонского.

Конкретное предложение о таком сотрудничестве с Европой должно появиться, так как это единственный способ побудить белорусов

Павел Яблонский, заместитель главы МИД Польши

Чиновник уверен, что ЕС не может ограничиваться только заявлениями о введении санкций против ответственных за протестные настроения в белорусском обществе. Специалисты также добавил, что Александру Лукашенко следует сесть за стол переговоров с оппозиционными кандидатами.

В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией.

Видео: YouTube / Информационное агентство БелТА

Фото: rp.pl

Теги: белоруссия, евросоюз, польша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии