Польша призвала Евросоюз стать для Белоруссии альтернативой России

Замминистра МИД Польши прокомментировал реакцию ЕС на ситуацию в Белоруссии.

Польша призвала Евросоюз стать для Белоруссии альтернативой по сотрудничеству с Россией. Об этом сообщили местные журналисты из Polska Agencja Prasowa со ссылкой на выступление министра иностранных дел Павла Яблонского.

Конкретное предложение о таком сотрудничестве с Европой должно появиться, так как это единственный способ побудить белорусов Павел Яблонский, заместитель главы МИД Польши

Чиновник уверен, что ЕС не может ограничиваться только заявлениями о введении санкций против ответственных за протестные настроения в белорусском обществе. Специалисты также добавил, что Александру Лукашенко следует сесть за стол переговоров с оппозиционными кандидатами.

В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией.

Видео: YouTube / Информационное агентство БелТА

Фото: rp.pl