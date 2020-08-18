Польша призвала Евросоюз стать для Белоруссии альтернативой России

Польша призвала Евросоюз стать для Белоруссии альтернативой по сотрудничеству с Россией. Об этом сообщили местные журналисты из Polska Agencja Prasowa со ссылкой на выступление министра иностранных дел Павла Яблонского.
Конкретное предложение о таком сотрудничестве с Европой должно появиться, так как это единственный способ побудить белорусов
Павел Яблонский, заместитель главы МИД Польши
Чиновник уверен, что ЕС не может ограничиваться только заявлениями о введении санкций против ответственных за протестные настроения в белорусском обществе. Специалисты также добавил, что Александру Лукашенко следует сесть за стол переговоров с оппозиционными кандидатами.
В НАТО ответили на слова Лукашенко о военных на границе с Белоруссией.
Видео: YouTube / Информационное агентство БелТА
Фото: rp.pl
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