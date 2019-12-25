Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что выборы президента Белоруссии не были идеальными. При этом он считает, что "мудрый белорусский народ сам сможет разобраться" в проблемах внутри страны. Мнением он поделился в эфире телеканала "Россия-1".
Происходящее в Белоруссии нас весьма и весьма тревожит.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
По его словам, Россия опасается, что иностранные государства могут использовать проблемы, с которыми сейчас столкнулась Белоруссия и белорусский народ, для вмешательства во внутренние процессы. Лавров считает, что такие шаги могут быть предприняты, чтобы навязать республике выгодные для внешних игроков порядки.
Лавров заявил, что происходящее — геополитический вопрос и борьба идёт за постсоветское пространство.
Ранее Лукашенко заявил, что западные страны спонсируют уличные акции.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все