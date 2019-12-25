Россия опасается, что иностранные государства могут использовать проблемы внутри республики.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что выборы президента Белоруссии не были идеальными. При этом он считает, что "мудрый белорусский народ сам сможет разобраться" в проблемах внутри страны. Мнением он поделился в эфире телеканала "Россия-1".

Происходящее в Белоруссии нас весьма и весьма тревожит. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По его словам, Россия опасается, что иностранные государства могут использовать проблемы, с которыми сейчас столкнулась Белоруссия и белорусский народ, для вмешательства во внутренние процессы. Лавров считает, что такие шаги могут быть предприняты, чтобы навязать республике выгодные для внешних игроков порядки.

Лавров заявил, что происходящее — геополитический вопрос и борьба идёт за постсоветское пространство.

Ранее Лукашенко заявил, что западные страны спонсируют уличные акции.