Лукашенко заявил о наличии в Литве группировок, причастных к нелегальной миграции

По словам главы РБ, в его адрес постоянно сыпятся обвинения, что он причастен к этому.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории Литвы имеются группировки, которые причастны к нелегальной миграции. Об этом он сказал в ходе интервью с телевизионным каналом Sky News Arabia, пишет агентство БелТА.

По его словам, некоторые страны упрекают республиканские власти в том, что они имеют отношение к нелегальной миграции. Лукашенко отверг эти обвинения и призвал правительства этих государств "начать с себя" в вопросах борьбы с данной проблемой. Глава РБ подчеркнул, что литовские группировки, которые причастны к нелегальной миграции, совершают преступление.

Почему они этого не видят? Как только они ликвидируют группировки, которые за деньги привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году. Единицы будут. Поэтому пусть начинают работать. Если им нужна будет помощь, мы эту помощь им окажем, но уже не безвозмездно. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что число нелегальных мигрантов, которые пребывают через Белоруссию в Литву, выросло в 22 раза по сравнению с 2020 годом. В Литве считают, что сложившаяся на границе ситуация является проявлением гибридной войны Лукашенко, который не спешит решать данный миграционный вопрос. Сам глава РБ утверждает, что из-за введенных Евросоюзом ограничений у республики нет на это "ни денег, ни сил".

Ранее мы сообщали, что государственные органы Белоруссии принимают меры для недопущения развития в обществе процессов, которые могут стать основанием для введения чрезвычайного или военного положения.

Видео: Youtube / Информационное агентство БелТА