Новый терминал может появиться на территории Ленинградской области.

Александр Лукашенко заявил о готовности строить морской терминал в России. Об этом белорусский политик рассказал на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в Минске. Президент республики считает, что следует рассмотреть проект по созданию такого терминала в Ленобласти за счет тех средств, которые были сэкономлены на возведении БелАЭС.

Когда я встречался с президентом России, мы очень много обсуждали этот вопрос, я сказал, что мы можем с ленинградцами скооперироваться и построить там свой причал, свой порт. Он загорелся этим вопросом Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик отметил, что сейчас Белоруссия много говорит и работает над изменением собственной логистики по поставкам местных товаров. Он считает, что Минску следует договориться с Ленобластью "во чтобы то ни стало". Вопросами для обсуждения должны являться железнодорожные тарифы и перевалка в портах.

МИД Белоруссии ответил на непризнание Западом инаугурации Лукашенко.

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