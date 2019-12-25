Зеленский предупредил Лукашенко о мощном ответе народа

Глава Украины прокомментировал церемонию инаугурации, которую устроил Александр Лукашенко.

Владимир Зеленский предупредил Александра Лукашенко о мощном ответе народа. Об этом украинский президент сообщила в рамках пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Словакии Зузанной Чапутовой. Политик отметил, что Минску следует пойти на диалог с гражданами республики, иначе "этой власти не будет".

Если власть не остановит те действия, особенно действия правоохранителей, направленные против своего народа, они получат очень мощный результат и ответ от народа Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что ранее Александр Лукашенко ответил на международные обвинения в проведении тайной инаугурации. По словам президента, по белорусскому законодательству Минск не обязан сообщать о церемонии иностранныъх партнеров.