Политик заявил, что на церемонию были приглашены около двух тысяч человек.

Александр Лукашенко ответил на обвинения в "тайной" инаугурации. Об этом сообщили журналисты местного издания Sputnik Беларусь. По данным СМИ, белорусский политик считает, что церемония являлась внутренним делом страны. Торжественное событие состоялось днем 23 сентября во Дворце независимости.

По законам мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать...Критика только одна: не то тайна, не то таинство….Знаете, на инаугурацию были приглашены около двух тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Таким образом глава республики ответил на международные и оппозиционные обвинения в том, что инаугурация его как президента прошла внезапно и без официальной телевизионной трансляции. Лукашенко добавил, что ряд стран занял неконструктивную позицию по данному событию.

Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко уходом на пенсию.

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