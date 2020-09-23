Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко уходом на пенсию

Он провел инаугурацию втайне от белорусского народа.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала инаугурацию Александра Лукашенко уходом на пенсию. Её видеообращение опубликовало издание "Наша Нiва".

Тихановская заявила, что Лукашенко провел инаугурацию втайне от белорусского народа.

Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены. Светлана Тихановская, бывший кандидат в президенты Белоруссии

По её словам, новый президентский мандат Лукашенко никто не выдал, поэтому фактически Лукашенко в результате инаугурации просто ушёл на пенсию.

Тихановска заявила, что теперь приказы Александра Лукашенко силовикам не являются легитимными и не подлежат исполнению. Она назвала себя единственным легитимным лидером, избранным белорусским народом.

Ранее Тихановская договорилась с Евросоюзом о пакете помощи Белоруссии.

Видео: Telegram/Пул Первой