Владимир Зеленский не назвал дату нормандского саммита, анонсировав встречу советников

Глава Украины провел встречу с коллегой из Словакии.

Владимир Зеленский не назвал дату нормандского саммита, но анонсировал встречу на уровне политических советников. Об этом украинский президент сообщил журналистам во время пресс-конференции с коллегой из Словакии Зузаной Чапутовой. Политик заметил, что от результатов обсуждений четырех советников будет зависеть новая встреча глав государств.

Я не знаю, когда будет встреча советников. У меня есть информация о том, что она готовится в ближайшее время. Я не знаю, когда будет встреча лидеров, но я знаю, что после результативной встречи советников будет следующая встреча - встреча лидеров Владимир Зеленский, президент Украины

Глава Украины добавил, что в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе Киев "не пойдет на шантаж" в ходе обсуждений трехсторонней контактной группы. Чиновники стараются найти "пусть и хрупкий, нестабильный" баланс в диалогах с коллегами.

Напомним, что в нормандском формате принимают участие Франция, Германия, Россия и Украина.

Зеленский спрогнозировал сотни тысяч беженцев из Белоруссии в Европу.