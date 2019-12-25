Он отметил, что честные выборы президента — самый эффективный выход из политического кризиса.

Президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал сотни тысяч беженцев из Белоруссии в Европу в случае нарастания кризиса в республике. Информация об этом появилась на сайте пресс-службы главы государства.

Заявление Зеленский сделал в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny. Он отметил, что белорусский кризис, крупнейший за всю историю независимости республики, влияет не только на соседние страны, но и на всю Европу.

Он также связан с экономическим и социальным кризисами. Владимир Зеленский, президент Украины

Он отметил, что честные выборы президента — самый эффективный выход из политического кризиса. Зеленский заявил, что власть должна вести диалог с обществом и избегать насилия.

Ранее Зеленский рассказал о контактах с Путиным.

Фото: pixabay.com