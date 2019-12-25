Зеленский рассказал о контактах с Путиным

Президент Украины рассказал о способах общения с российским главой.

Владимир Зеленский заявил, что контакты с российским президентом Владимиром Путиным ограничены и предметны. При этом украинский лидер отметил, что ждет большей эффективности от общения с российским главой, так как он сам является перфекционистом. Об этом политик сообщил журналистам словацкого издания Hospodárske. Текст интервью опубликовала администрация Киева.

У нас есть различные форматы общения с президентом Путиным - это и нормандский четырехсторонний формат, и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую. Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский призвал Россию сделать шаги для достижения мира на Донбассе.