Украинский президент дал интервью словацкому журналу.

Владимир Зеленский призвал Россию сделать шаги для достижения мира на Донбассе. Об этом украинский президент сообщил в интервью словацкому изданию Hospodárske. Политик считает, что Москва должна сделать ключевые шаги для ускорения урегулирования конфликта на востоке Украины.

Украина заинтересована в мире больше всего, потому что война - на нашей территории. Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации на Донбассе. Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве во внутренние дела страны. Верховная Рада в 2015 году заявила о том, что РФ считается Киевом "страной-агрессором". Подобные заявления российские чиновники и дипломаты заявляли неприемлемыми.

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