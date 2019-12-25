МИД Белоруссии ответил на непризнание Западом инаугурации Лукашенко

В ведомстве уверены, что соответствующие высказывания "мнения подавляющего большинства международного сообщества".

В четверг, 24 сентября, стало известно о том, что МИД Белоруссии прокомментировал реакцию Запада на тайную инаугурацию Лукашенко. Ответ опубликован на сайте ведомства.

В ведомстве уверены, что соответствующие высказывания "мнения подавляющего большинства международного сообщества".

Данный вопрос является надуманным и искусственным МИД Белоруссии

Также в МИД Белоруссии заявили, что Лукашенко избрал белорусский народ, который является единственным источником власти. Также ведомство подчеркнуло, что вмешательство во внутренние дела страны является прямым нарушением принципов международного права.

Ранее мы сообщали о том, что МИД Британии назвал дискредитирующей инаугурацию Лукашенко.

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