В Белоруссии произошел пожар на НПЗ

В Белоруссии произошел пожар на территории крупного нефтеперерабатывающего предприятия "Нафтан". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС страны.
Инцидент произошел утром 6 ноября в Витебской области. Поступило сообщение о загорании дизельного топлива технологической установки на отметке 20 метров на территории предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет.
На месте происшествия работали 17 единиц техники и более 70 человек личного состава МЧС. Спустя время пожар был локализован. На охлаждение аварийной и рядом расположенных установок подавались 12 лафетных стволов.
Видео: МЧС Беларуси
