В Белоруссии произошел пожар на НПЗ

По предварительной информации, пострадавших нет.

В Белоруссии произошел пожар на территории крупного нефтеперерабатывающего предприятия "Нафтан". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС страны.

Инцидент произошел утром 6 ноября в Витебской области. Поступило сообщение о загорании дизельного топлива технологической установки на отметке 20 метров на территории предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте происшествия работали 17 единиц техники и более 70 человек личного состава МЧС. Спустя время пожар был локализован. На охлаждение аварийной и рядом расположенных установок подавались 12 лафетных стволов.

Ранее мы сообщали, что при пожаре в Сургуте погибли семь человек.

Видео: МЧС Беларуси