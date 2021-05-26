Лукашенко: недоброжелатели Белоруссии извне преступили множество красных линий

В Минске считают, что далее враги республики "займутся Россией".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недоброжелатели Белоруссии извне преступили множество красных линий. Политик в обращении к представителям органов государственного управления и членам Конституционной комиссии заявил, что враги республики перешли к этапу удушения. По мнению спикера, далее они "возьмутся за Россию".

Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что 24 мая на саммите Евросоюза лидеры стран-участниц приняли политическое решение о запрете белорусским авиакомпаниям совершать полеты на территорию ЕС, Такое постановление принято после инцидента с самолетом Ryanair, который экстренно приземлился в Минске из-за сообщения "о минировании". Евросовет призвал базирующихся в ЕС авиаперевозчиков избегать рейсов через Белоруссию.

Президент Латвии назвал замену флага Белоруссии на ЧМ по хоккею в Риге адекватной реакцией.

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