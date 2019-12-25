Политик принял в Минске посла Китая.

Александр Лукашенко заявил, что хочет провести встречу с Си Цзиньпином. Об этом белорусский политик рассказал во время приема грамот по китайского посла Се Сяоюна. Глава республики отметил, что рассчитывает на встречу "с глазу на глаз" с председателем КНР в ближайшее время. Однако сторонам придется ее проработать условия встречи политиков.

Настало время нам поговорить по существенным, очень важным вопросам, которые касаются не только Беларуси, но больше всего Китая Александр Лукашенко, белорусский политик

По словам Лукашенко, Белоруссия и Китай имеют совместные вопросы, решение по которым необходимо принимать на высшем уровне. Посол Китая в Белоруссии выразил Александру Лукашенко наилучшие пожелания от главы КНР.

Лукашенко заявил, что отстранить его от власти может только белорусский народ.

Фото: Telegram-канал/Пул Первого