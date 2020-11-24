Он считает, что западные страны хотят подключить к процессу свержения действующей белорусской власти и РФ.

Александр Лукашенко заявил, что отстранить его от власти может только белорусский народ в соответствии с конституцией республики. Об этом пишет БелТА.

Политик подчеркнул, что это возможно сделать "на основании тех законов, которые сегодня существуют". По его словам, вопрос отставки президента Белоруссии сейчас волнует многих дипломатов, работающих в республике, а также беглых политиков.

Лукашенко считает, что западные страны хотят подключить к процессу свержения действующей белорусской власти и РФ, однако пока что не знают способов этого сделать.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусы доказали свою способность отстоять суверенитет страны.

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