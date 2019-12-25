Он отметил, что политическое и экономическое давление на республику недопустимо.

Александр Лукашенко заявил, что белорусы доказали свою способность отстоять суверенитет страны и территориальную целостность государства. При этом он отметил, что Белоруссия заинтересована во взаимодействии с другими странами — с западными в том числе.

Политик подчеркнул, что происходящее в текущем моменте можно оценивать по-разному, и заявил, что политическое и экономическое давление на республику недопустимо.

Белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности. Александр Лукашенко

По его словам, решение о том, как в будущем будет развиваться государство, будет принимать народ.

Ранее в Белоруссии заявили о сложной обстановке на западной границе.

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