Александр Лукашенко заявил, что белорусы доказали свою способность отстоять суверенитет страны и территориальную целостность государства. При этом он отметил, что Белоруссия заинтересована во взаимодействии с другими странами — с западными в том числе.
Политик подчеркнул, что происходящее в текущем моменте можно оценивать по-разному, и заявил, что политическое и экономическое давление на республику недопустимо.
Белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности.
Александр Лукашенко
По его словам, решение о том, как в будущем будет развиваться государство, будет принимать народ.
Ранее в Белоруссии заявили о сложной обстановке на западной границе.
Фото: pixabay.com
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