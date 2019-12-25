  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лукашенко заявил, что белорусы доказали свою способность отстоять суверенитет страны
Сегодня, 11:44
85
matveyvn

Лукашенко заявил, что белорусы доказали свою способность отстоять суверенитет страны

0 0

Он отметил, что политическое и экономическое давление на республику недопустимо.

Александр Лукашенко заявил, что белорусы доказали свою способность отстоять суверенитет страны и территориальную целостность государства. При этом он отметил, что Белоруссия заинтересована во взаимодействии с другими странами — с западными в том числе.

Политик подчеркнул, что происходящее в текущем моменте можно оценивать по-разному, и заявил, что политическое и экономическое давление на республику недопустимо.

Белорусы, как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности.

Александр Лукашенко

По его словам, решение о том, как в будущем будет развиваться государство, будет принимать народ.

Ранее в Белоруссии заявили о сложной обстановке на западной границе.

Фото: pixabay.com

Теги: белоруссия, лукашенко, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии