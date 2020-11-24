Виктор Хренин рассказал, что угрозы для безопасности республики нет.

В Белоруссии заявили о сложной обстановке на западной границе. Об этом журналистам местного государственного телеканала сообщил Виктор Хренин. Глава Минобороны республики уточнил, что ситуация не несет угрозы для безопасности населения.

Она, с одной стороны, сложная, но, с другой стороны, на сегодняшний момент мы видим, что она не несет угроз нашему государству. Но все равно эта обстановка вызывает у нас обеспокоенность Виктор Хренин, глава Минобороны Белоруссии

Чиновник уточнил, что около государственных границ Белоруссии фиксируется рост числа и интенсивность полетов боевой разведывательной авиации. Ранее о том, что республике угрожает НАТО говорил Александр Лукашенко. Политик отмечал, что Минск окажет достойное сопротивление в случае появления агрессии со стороны Запада.

Белоруссия закупит самолеты Су-30СМ и вертолеты Ми-35 у России в 2021 году.