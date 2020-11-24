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Белоруссия закупит самолеты Су-30СМ и вертолеты Ми-35 у России в 2021 году

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Виктор Хренин рассказал о закупках Минобороны на следующий год.

Белоруссия закупит самолеты Су-30СМ и вертолеты Ми-35 у России в 2021 году. Об этом в эфире местного государственного телеканала "Беларусь 1" сообщил министр обороны Виктор Хренин. Чиновник отметил, что республика планирует закупки четырех самолетов и четырех вертолетов у Москвы.

Мы продолжим закупки по самолетам Су-30СМ, в следующем году мы планируем еще четыре закупить. Мы планируем в следующем году, и подписан уже контракт с РФ, закупить четыре вертолета Ми-35

Виктор Хренин, министр обороны Белоруссии

Эксперт напомнил, что Белоруссия хочет перевооружить два механизированных батальона на БТР-82А. Минобороны подготавливает средства для покупки средств радиоэлектронной связи. В последнем случае военные будут уделять внимание отечественным разработкам.

Министр обороны Белоруссии заявил, что страна стала целью гибридной войны.

Видео: Youtube/АТН: новости Беларуси и мира

Теги: белоруссия, вертолёт, виктор хренин, ми-35, минобороны, су-30см
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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