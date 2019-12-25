Виктор Хренин провел совещание с Сергеем Шойгу.

Министр обороны Белоруссии заявил, что страна стала целью гибридной войны. Об этом Виктор Хренин заявил в рамках заседания совместной коллегии оборонных ведомств Союзного государства. По мнению чиновника, за неудачной попыткой провести "цветную революцию" в республике стоит Запад.

Неудачная попытка организации "цветной революции" сменилась ведением гибридной войны и беспрецедентными мерами дипломатического и политико-экономического давления...Отдельно хотел бы выразить слова глубокой признательности военно-политическому руководству РФ за его позицию и помощь, оказанную Республике в это непростое время Виктор Хренин, глава Минобороны Белоруссии

Эксперт уточнил, что различные западные деструктивные силы хотели сменить власть в Минске. Эту операцию, по мнению Хренина, не удалось осуществить благодаря слаженным действиям государственных органов управления и гражданам республики.

Шойгу назвал цель попытки "цветной революции" в Белоруссии.

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