Глава Минобороны РФ прокомментировал действия США по дестабилизации ситуации в Минске.

Сергей Шойгу назвал цель попытки "цветной революции" в Белоруссии. Об этом глава оборонного ведомства РФ сообщил на заседании совместной коллегии министерств Союзного государства. Военный отметил, что как и его коллега Виктор Хренин, решительно осуждает действия со стороны Запада и считает неприемлемым вмешиваться во внутренние дела другой страны.

Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике. Среди прочего, это делалось с целью сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения Сергей Шойгу, глава Минобороны России

По мнению Шойгу, США при помощи технологии "цветных революций" целенаправленно создают внутриполитическую напряженность в ряде государств. Такие действия подрывают международные права и игнорируют интересы суверенных стран. В Минобороны РФ добавили, что Минск остается ближайшим союзником и стратегическим партнером для Москвы.

Шойгу оценил обстановку на границе Союзного государства с НАТО.

Фото: Минобороны России