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В Минобороны Белоруссии сообщили о переброске к границе войск США

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На литовский полигон в 15 км от границы с республикой переброшен танковый батальон.

В Минобороны Белоруссии сообщили о переброске к границе войск США. Об этом заявил глава военного ведомства Виктор Хренин в эфире телеканала СТВ.

Хренин подчеркнул, что движение войск происходит в рамках операций "Атлантическая решимость" и "Усиленное передовое присутствие".

Движение войск НАТО происходит на сопредельной территории. В частности, в это время происходит переброска на полигон Пабраде в 15 км от нашей государственной границы второго танкового батальона 69-го танкового полка США.

- Виктор Хренин, Минобороны Белоруссии

Правительство беспокоится, что у границ появились 500 человек, 29 танков и 43 боевых машин. При этом, министр указал, что вооруженные силы Белоруссии адекватно реагируют на происходящее.

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Видео: YouTube / Политика сегодня: Россия США Украина
 

Теги: военные, минобороны белоруссии, солдаты, танки
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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