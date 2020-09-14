Судимый актер Долинский дал совет Ефремову

На прошлой неделе Пресненский суд Москвы приговорил актера к восьми годам колонии общего режима.

Судимый актер Владимир Долинский дал совет виновному в смертельном ДТП Михаилу Ефремову. Об этом стало известно в эфире телеканала НТВ.

Долинский считает, что "не имеет значения – актер, не актер". Он посоветовал бывшему коллеге оставаться таким, каким он был и каким его знают. Долинский отметил, что смерть Сергея Захарова это ужасно. Однако, "это непредумышленное преступление". По его словам, артисту должны были не позволить сесть за руль в нетрезвом виде.

Напомним, что смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Артист находился за рулем Jeep Grand Cherokee. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и столкнулся в фургоном "Лада", за рулем которого находился Сергей Захаров. Позднее выяснилось, что Михаил Ефремов был пьян, в крови у него нашли следы наркотиков.

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