Высший госсовет Союзного государства соберется в сентябре-октябре

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Высший государственный совет Союзного государства соберется в сентябре-октябре текущего года. Ранее политик уточнил срок личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Она произойдет ориентировочно 22 апреля.
Где-то сентябрь-октябрь - договоримся ближе по обстановке. Нам надо этот Высший госсовет отметить хорошим движением в рамках Союзного государства. Вот такие договоренности у меня были с президентом России за последние два дня.
Александр Лукашенко, белорусский политик
В Минске напомнили, что после Высшего госсовета будет оглашено проведение заседания Союзного Совета министров. Напомним, что госсовет является для Союзного государства высшим органом власти. В его состав входят национальные правительства РФ и Белоруссии. При этом Совет министров представляет из себя исполнительный орган.
Лукашенко считает, что договоренности по Карабаху станут основой прочного мира в регионе.
Фото и видео: Telegram/Пул Первого
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