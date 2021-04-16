Высший госсовет Союзного государства соберется в сентябре-октябре

Александр Лукашенко рассказал о договоренности с Владимиром Путиным.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Высший государственный совет Союзного государства соберется в сентябре-октябре текущего года. Ранее политик уточнил срок личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Она произойдет ориентировочно 22 апреля.

Где-то сентябрь-октябрь - договоримся ближе по обстановке. Нам надо этот Высший госсовет отметить хорошим движением в рамках Союзного государства. Вот такие договоренности у меня были с президентом России за последние два дня. Александр Лукашенко, белорусский политик

В Минске напомнили, что после Высшего госсовета будет оглашено проведение заседания Союзного Совета министров. Напомним, что госсовет является для Союзного государства высшим органом власти. В его состав входят национальные правительства РФ и Белоруссии. При этом Совет министров представляет из себя исполнительный орган.

Лукашенко считает, что договоренности по Карабаху станут основой прочного мира в регионе.

Фото и видео: Telegram/Пул Первого