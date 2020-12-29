Политик рассказал, что ЕС заинтересована в предприятиях республики.

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не заслужила того, чтобы против нее вводили санкции. Об этом политик сообщил во время обсуждения доклада главы местного Национального банка Петра Каллаура. По словам спикера, республика должна научиться противостоять введенным против нее ограничениям. Он уточнил, что на Евросоюзе "свет не сошелся клином".

Нас душили и будут душить. Мы должны научиться противостоять этому. Это уже, наверное, третий или четвертый этап в удушении экономики и нашей государственности. Надо смотреть на мир шире, клином свет на Евросоюзе не сошелся Александр Лукашенко, белорусский политик

Лукашенко назвал санкции против Минска "чисто политическими вещами". Он добавил, что западные страны понимают, что почти три тысячи предприятий функционируют на территории Белоруссии, поэтому обвала экономики и производства в республике никто не хочет. По мнению политика, это доставит неприятности самому ЕС. Лукашенко призвал работать не только с Европой, но и с США, Азией.

Лукашенко заявил о готовности провести ЧМ-2021 по хоккею в Минске.

Фото: Telegram/Пул Первого