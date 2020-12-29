Лукашенко потребовал выполнения планов и прекращения "рыночной болтовни"

Минск планирует построить "Гродно Азот" в течение следующих пяти лет.

Александр Лукашенко потребовал жесткого выполнения планов и прекращения "рыночной болтовни". Об этом белорусский политик заявил на встрече с вице-премьером Юрием назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком. Спикер заметил, что членов правительства республики можно назвать консерваторами и ретроградами, но их деятельность будет оценена народом тогда, когда люди начнут получать зарплату выше, чем была в прошлом году, а предприятия продолжат работу.

Естественно, планы будущего года. Не какие-то там прогнозы. Эту болтовню так называемую рыночную надо заканчивать, есть жесткий план. Если мы хотим выжить, то мы должны планы эти реализовать Александр Лукашенко, белорусский политик

В частности, Лукашенко прокомментировал строительство производства "Гродно Азот" в рамках новой пятилетки. Политик уточнил, что республике необходимо создать современное предприятие по производству азотных удобрений. В Минске уверены, что завод будет востребован, так как есть спрос на продовольственную продукцию.

На сегодняшний день есть спрос, и он будет, потому что не хватает продовольствия в мире. А продовольствия без удобрений не бывает Александр Лукашенко, белорусский политик

В МИД Украины считают неуместным поучительный тон Лукашенко в адрес Зеленского.

Фото и видео: Telegram/Пул Первого