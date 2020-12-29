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Лукашенко считает важным допуск предприятий Белоруссии к госзакупкам в России
Сегодня, 12:08
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lesjasap

Лукашенко считает важным допуск предприятий Белоруссии к госзакупкам в России

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Этот вопрос политик поднимет на встрече с Владимиром Путиным.

Александр Лукашенко считает важным допуск предприятий Белоруссии к государственным закупкам в России. Об этом политик рассказал на встрече с вице-премьером республики Юрием Назаровым и главой министерства промышленности Петром Пархомчиком. Глава государства рассказал о важности обеспечения допуска местных компаний к российским госзакупкам. Политик намеревается обсудить этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.

Для меня это принципиально. Я хочу несколько принципиальных вопросов сформулировать для руководства РФ, чтобы мы могли при очередной встрече и в правительстве, и на уровне президентов обсудить, как выполняются решения двух президентов, которые мы достигли в Сочи, по кооперации и по продажам

Александр Лукашенко, белорусский политик

Лукашенко поручил подготовить ответ на "бандитские" санкции Евросоюза.

Фото: Telegram/Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, госзакупки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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