Лукашенко заявил о готовности провести ЧМ-2021 по хоккею в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности провести чемпионат мира по хоккею-2021 в Минске. Об этом он заявил на церемонии вручении премии деятелям культуры и искусства "За духовное возрождение". Его слова приводит информационное агентство "БелТА".
Глава республики напомнил, что обсуждал этот вопрос на встрече с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем, которая прошла в Минске 11 января.
Мы готовы к проведению любых международных, в том числе культурных, спортивных состязаний. Что касается чемпионата мира по хоккею, который мы выиграли в честной борьбе, я заявил, что мы готовы организовать его хоть завтра. Но для этого немало предстоит сделать.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Чемпионат мира по хоккею-2021 должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Проведение турнира вызывает сомнение в связи с массовыми беспорядками, которые продолжаются в столице Белоруссии с 9 августа на фоне результатов президентских выборов.
Ранее Лукашенко потребовал выполнения планов и прекращения "рыночной болтовни".
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