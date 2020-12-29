Лукашенко заявил о готовности провести ЧМ-2021 по хоккею в Минске

Ранее он обсуждал этот вопрос с президентом Международной федерации хоккея.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности провести чемпионат мира по хоккею-2021 в Минске. Об этом он заявил на церемонии вручении премии деятелям культуры и искусства "За духовное возрождение". Его слова приводит информационное агентство "БелТА".

Глава республики напомнил, что обсуждал этот вопрос на встрече с президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем, которая прошла в Минске 11 января.

Мы готовы к проведению любых международных, в том числе культурных, спортивных состязаний. Что касается чемпионата мира по хоккею, который мы выиграли в честной борьбе, я заявил, что мы готовы организовать его хоть завтра. Но для этого немало предстоит сделать. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Чемпионат мира по хоккею-2021 должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Проведение турнира вызывает сомнение в связи с массовыми беспорядками, которые продолжаются в столице Белоруссии с 9 августа на фоне результатов президентских выборов.

Ранее Лукашенко потребовал выполнения планов и прекращения "рыночной болтовни".

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