Лукашенко пришел в "красную зону" коронавирусной больницы

Политик появился на публике в медицинской маске.

Александр Лукашенко в маске пришел в "красную зону" коронавирусной больницы. Ролик публикую местные журналисты в Telegram-канале Tut.by. По данным СМИ, политик прибыл на территорию Минской клинической больницы под номером шесть. Впервые за долгое время он появится на публике в медицинской маске.

Они делают большое дело. Если в "красной зоне" человек работает, пусть он и получает высокую зарплату Александр Лукашенко, белорусский политик

Главный врач ГКБ Игорь Юркевич объяснил Александру Лукашенко, что работают с коронавирусными больными более тысячи сотрудников. На данный момент в стационарном отделении находятся 767 зараженных больных. Из них 28 человек лежат в реанимации.

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Фото: Pixabay.com