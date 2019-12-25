Лукашенко пришел в "красную зону" коронавирусной больницы

Александр Лукашенко в маске пришел в "красную зону" коронавирусной больницы. Ролик публикую местные журналисты в Telegram-канале Tut.by. По данным СМИ, политик прибыл на территорию Минской клинической больницы под номером шесть. Впервые за долгое время он появится на публике в медицинской маске.
Они делают большое дело. Если в "красной зоне" человек работает, пусть он и получает высокую зарплату
Александр Лукашенко, белорусский политик
Главный врач ГКБ Игорь Юркевич объяснил Александру Лукашенко, что работают с коронавирусными больными более тысячи сотрудников. На данный момент в стационарном отделении находятся 767 зараженных больных. Из них 28 человек лежат в реанимации.
Лавров: Россия готова поддержать инициативы Лукашенко.
Фото: Pixabay.com
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