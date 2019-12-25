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Лукашенко пришел в "красную зону" коронавирусной больницы
Сегодня, 11:54
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lesjasap

Лукашенко пришел в "красную зону" коронавирусной больницы

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Политик появился на публике в медицинской маске.

Александр Лукашенко в маске пришел в "красную зону" коронавирусной больницы. Ролик публикую местные журналисты в Telegram-канале Tut.by. По данным СМИ, политик прибыл на территорию Минской клинической больницы под номером шесть. Впервые за долгое время он появится на публике в медицинской маске.

Они делают большое дело. Если в "красной зоне" человек работает, пусть он и получает высокую зарплату

Александр Лукашенко, белорусский политик

Главный врач ГКБ Игорь Юркевич объяснил Александру Лукашенко, что работают с коронавирусными больными более тысячи сотрудников. На данный момент в стационарном отделении находятся 767 зараженных больных. Из них 28 человек лежат в реанимации.

Лавров: Россия готова поддержать инициативы Лукашенко.

Фото: Pixabay.com

Теги: александр лукашенко, белоруссия, красная зона
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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